В Ливии сбит вертолет, в результате погибли 12 человек

Об этом сообщают местные власти. По данным источников Би-би-си, вертолет был сбит в прибрежном районе Аль-Майя, где продолжаются столкновения между враждующими вооруженными группировками. Кто сбил вертолет, пока неизвестно.

По предварительным данным, погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна.

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Вертолет перевозил наличные деньги из столичного банка и потерпел рушение, когда возвращался в Триполи с пассажирами на борту.

По информации местных СМИ, среди погибших могли находиться командиры ополченцев, а также банковские служащие.

Между тем, РИА Новости сообщают о 25 погибших.

В Ливии продолжается политический хаос с момента свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В стране сформированы два правительства, а контроль над обширными территориями оспаривается различными группировками.