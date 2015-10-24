США, Турция и саудовцы отказались согласовывать с РФ полеты в Сирию - BBC

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает BBC Украина.

По словам господина Лаврова, он озвучил такое предложение на встрече с коллегами из этих стран.

"Пока что от этого наши партнеры отказываются", - сказал Лавров.

Господин Лавров отметил, что Россия также предлагала участникам встречи согласовывать цели и список организаций, которые должны считаться террористическими. На это его коллеги также пока что не согласились.

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В то же время госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи назвал ее конструктивной, а господин Лавров отметил, что все стороны переговоров поддержали необходимость сохранения Сирии как единого светского государства.

Россия с конца сентября наносит авиаудары по объектам на территории Сирии. В Москве утверждают, что мишенью ударов являются позиции боевиков "Исламского государства".

США и многие страны Запада утверждают, что значительная часть авиаударов приходится на территорию, которую контролирует умеренная сирийская оппозиция. По мнению Запада, таким образом Россия пытается спасти режим Башара Асада.