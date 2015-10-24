США, Турция и саудовцы отказались согласовывать с РФ полеты в Сирию - BBC
США, Турция и Саудовская Аравия отклонили предложение России подключиться к созданному в Аммане российско-иорданскому механизму координации действий в небе над Сирией.
Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает BBC Украина.
По словам господина Лаврова, он озвучил такое предложение на встрече с коллегами из этих стран.
"Пока что от этого наши партнеры отказываются", - сказал Лавров.
Господин Лавров отметил, что Россия также предлагала участникам встречи согласовывать цели и список организаций, которые должны считаться террористическими. На это его коллеги также пока что не согласились.
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В то же время госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи назвал ее конструктивной, а господин Лавров отметил, что все стороны переговоров поддержали необходимость сохранения Сирии как единого светского государства.
Россия с конца сентября наносит авиаудары по объектам на территории Сирии. В Москве утверждают, что мишенью ударов являются позиции боевиков "Исламского государства".
США и многие страны Запада утверждают, что значительная часть авиаударов приходится на территорию, которую контролирует умеренная сирийская оппозиция. По мнению Запада, таким образом Россия пытается спасти режим Башара Асада.