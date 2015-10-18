Коалиция арабских стран нанесла ошибочный авиаудар по союзникам в Йемене - СМИ

В лагере находились союзники — войска президента Абд Раббу Мансура Хади, которого коалиция поддерживает. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию от местных властей.

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«Коалиция поразила неверную цель», — сказал неназванный представитель местных властей. В результате ошибочного авианалета погибли 30 солдат, еще 40 человек получили ранения, цитирует агентство Lenta.ru.

Представители арабской коалиции и правительства Йемена пока никак не прокомментировали случившееся.