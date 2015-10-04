Минобороны РФ рассказало о новых ударах по базам "Исламского государства" в Сирии

"За прошедшие сутки совершено 20 вылетов самолетов Су-34, Су-24м и Су-25. Нанесены удары по 10 объектам бандформирований ИГИЛ ["Исламского государства"]", - говорится в сообщении российского минобороны, передает Би-би-си.

Читайте такжеМеркель: военные усилия в Сирии необходимы, но они не закончат войнуВ частности, российское военное ведомство рапортует об уничтожении четырех командных пунктов отрядов "Исламского государства", "центра специальной подготовки боевиков группировки" в провинции Ракка и ударе по лагерю подготовки джихадистов в районе Кесладжук, провинция Идлиб, где была уничтожена мастерская по изготовлению самодельных взрывных устройств, в том числе "поясов шахидов".

Ранее в воскресенье британский премьер-министр Дэвид Кэмерон назвал российскую военную кампанию в Сирии "ужасной ошибкой". По словам британского премьера, российские ВВС в основном наносят удары по территории, находящейся под контролем не боевиков "Исламского государства", а умеренной оппозиции.

"Они поддерживают мясника Асада, что является ужасной ошибкой – для них и для всего мира. Это лишь увеличит нестабильность в регионе", - сказал Дэвид Кэмерон.

Москва настаивает, что все пораженные в Сирии цели имеют отношение к "Исламскому государству", и отрицает, что от действий российской авиации гибнут мирные жители.