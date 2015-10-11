В Госдуме считают, что ЕС не введет новые санкции против России из-за Сирии

Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков, передает РИА Новости.

"Я не думаю, что из-за Сирии Евросоюз пойдет на новые санкции. Мне кажется это крайне маловероятным, потому что оснований для этого нет. Россия действует в соответствии с международным правом, по приглашению законного правительства Сирии, и даже с юридической точки зрения здесь нечего нам предъявить", - сказал он.

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Напомним, некоторые СМИ ранее сообщили со ссылкой на чиновника ЕС, что в Евросоюзе не исключают применения новых санкций против России в связи с операцией российской авиации в Сирии.

Как сообщал УНИАН, Россия с 30 сентября по запросу президента Башара Асада наносит точечные авиаудары якобы по объектам "Исламского государства" в Сирии.