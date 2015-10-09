Кремль отреагировал на слова Обамы о слабости России

21:35, 09 октября 2015
Мир
18442

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского президента Барака Обамы по операции РФ в Сирии заявил, что дело не в лидерстве РФ, а в действиях Москвы по борьбе с "Исламским государством" и сохранением целостности САР.

REUTERS

"Здесь дело не в лидерстве. Наверное, подавляющее большинство точек зрения, которые высказывают наблюдатели, аналитики в других странах, они являются диаметрально противоположными той точке зрения, которую изложил президент США", - сказал Песков, комментируя высказывания Обамы относительно действий России в Сирии, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПрезидент заявил, что Россия хочет создать пояс нестабильности от Сирии до Украины

По его словам, "главное здесь не лидерство, главное - те усилия, которые прикладывает Россия для борьбы с "Исламским государством" и с другими террористическими, экстремистскими группировками. Усилия, которые в конечном итоге также направлены на сохранение Сирии как единого государства".

Как сообщал УНИАН, Обама заявил, что военная миссия Путина в Сирии - это признак слабости России, а не демонстрация лидерства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter