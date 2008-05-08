Канцлер ФРГ Ангела Меркель пожелала Медведеву «всего хорошего и легкой руки». Она также выразила намерение в будущем тесно и с полным доверием сотрудничать с Владимиром Путиным в его новой роли премьер-министра, передает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС . По словам Меркель, у нее существуют «очень конструктивные и прямые отношения» с Владимиром Путиным. «Я ценю наше сотрудничество. Мы оба придаем большое значение нашему стратегическому партнерству», - подчеркнула она. - «Мы будем и в будущем сотрудничать с ним в его новой роли премьер-министра», - указала Меркель. Пожелав Дмитрию Медведеву «всего хорошего и легкой руки», немецкий руководитель сказала: «Я радуюсь нашему будущему сотрудничеству».