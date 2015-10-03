Обама: российские авиаудары в Сирии помогают укреплению ИГ

"С их [России] точки зрения, они все террористы", - передает слова Обамы Русская служба Би-Би-Си.

Он подчеркнул, что, нанося удары по умеренным противникам сирийского президента, Россия отодвигает политическое решение проблемы и лишь способствует укреплению "Исламского государства".

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При этом сами американцы, по словам президента США, продолжат воевать против боевиков ИГ, но будут идти на контакт с умеренной сирийской оппозицией.

Тем не менее Барак Обама выразил готовность сотрудничать с Россией, Ираном и партнерами по коалиции с целью поэтапной смены власти в Сирии, которая, по его мнению, по-прежнему возможна.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии. За это решение сенаторы проголосовали единогласно.

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать только военно-воздушные силы для борьбы с боевиками «Исламского государства». О наземной операции речь не идет.

В тот же день, 30 сентября, российские военно-воздушные силы нанесли первый авиаудар в Сирии.

Ряд иностранных СМИ сообщили о десятках жертв, в том числе детей.

1 октября бомбардировки повторились.

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по позициям "Исламского государства".

1 октября в Белом доме заявили, что проведение неизбирательных военных операций против сирийской оппозиции опасно для России.