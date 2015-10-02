В РФ утверждают, что уничтожили командный пункт ИГИЛ в Сирии

Самолеты Су-34 Воздушно-космических сил РФ в Сирии 1 октября нанесли удары по лагерю подготовки и командному пункту группировки ИГ в Сирии. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет "ТАСС".

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"Первого октября самолетами Су-34 были нанесены удары по лагерю подготовки ИГИЛ в районе населенного пункта Маадан-Джедид и замаскированному командному пункту в районе Касерт-Фарадж, юго-западнее города Ракка", - сказал Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны РФ добавил, что в результате ударов командный пункт боевиков был выведен из строя. Инфраструктура, использовавшаяся для подготовки террористов, - полностью уничтожена.

Игорь Конашенков настаивает на точности нанесения ударов ВКС РФ: "Хочу подчеркнуть, что российские Су-34 наносили точечные удары по целям с высоты более 5 тысяч метров. Бортовое прицельно-навигационное оборудование этих самолетов позволяет обеспечить попадание по любым наземным объектам с абсолютной точностью".

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По его словам, накануне это было подтверждено при выполнении боевой задачи по уничтожению инфраструктуры "Исламского государства" в районе населенного пункта Ракка.

"С применением данного типа самолетов мы можем наносить удары по объектам террористов группировки ИГИЛ на всей территории Сирии", - подытожил Конашенков.

Напомним, 1 октября в сети появилась карта бомбардировок РФ в Сирии. Согласно данным ряда источников, под удары попадают поддерживаемые США повстанцы (которые ведут борьбу против режима Башара Асада, - ред.), а также мирные жители. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков признал, что объектом бомбардировок становятся не только позиции ИГИЛ, но и "целый ряд террористических организаций".