В СМИ появилась карта ударов российской авиации по городам Сирии

В результате бомбардировки в районах населенных пунктов погибли, по разным данным, от 27 до 65 человек, передает ТСН.

Стоит отметить, что указанная статистика – потери только среди гражданского населения.

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Удары авиации были нацелены на районы, контролируемые правительством Сирии и повстанцами, выступающими против президента Башара Асада. В тоже время, в Минобороны РФ утверждали, что бьют по позициям боевиков "Исламского государства".