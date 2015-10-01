В СМИ появилась карта ударов российской авиации по городам Сирии
14:34, 01 октября 2015Мир
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После разрешения Совфеда на применение российской армии во время операции в Сирии ВВС РФ нанесли удары неподалеку сирийских городов Латакия, Хомс и Хама.
REUTERS
В результате бомбардировки в районах населенных пунктов погибли, по разным данным, от 27 до 65 человек, передает ТСН.
Стоит отметить, что указанная статистика – потери только среди гражданского населения.
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Удары авиации были нацелены на районы, контролируемые правительством Сирии и повстанцами, выступающими против президента Башара Асада. В тоже время, в Минобороны РФ утверждали, что бьют по позициям боевиков "Исламского государства".
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