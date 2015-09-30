Билл Гейтс возглавил список самых богатых американцев

Соответствующий ежегодный рейтинг, в который вошли 400 человек, опубликован во вторник на сайте издания, передает ТАСС.

По данным Forbеs, за год состояние Гейтса сократилось на $3,2 млрд и составило $76 млрд. "Доля Гейтса в Microsoft сократилась почти до 3% и составляет всего 13% от его состояния. Остальное - инвестиции миллиардера в многочисленные предприятия из самых разных отраслей", - отмечает Forbes.

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На втором месте находится генеральный директор инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с состоянием $62 млрд. На третьем - основатель американской компании-разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $47,5 млрд.

Впервые в первую десятку попали гендиректор электронного магазина Amazon.com Джефф Безос и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг. По данным Forbes, Безос за год увеличил свое состояние на $16,5 млрд - больше, чем любой другой бизнесмен из списка. За год он переместился с 15 на 4 место, его состояние Forbes оценил в $47 млрд. Цукерберг, состояние которого оценено в $40,3 млрд, поднялся с 10 на 7 место.

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По данным Forbеs, "совокупное состояние участников списка составляет $2,34 трлн". Это на 50 млрд больше, чем годом ранее, подчеркивает издание.