Количество мигрантов в Европе перевалило за полмиллиона

Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев, передает Би-би-си.

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В соответствии с последними данными более 514 тыс. человек прибыли в Европу по морю, им удалось выжить, почти 3 тыс. числятся погибшими или пропавшими без вести.

По информации ООН, большинство мигрантов прибывает в Европу из Сирии.

Вряд ли количество желающих перебраться в Европу уменьшится в связи с наступлением холодов, отмечают в организации.