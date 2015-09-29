Количество мигрантов в Европе перевалило за полмиллиона
13:46, 29 сентября 2015Мир
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Число мигрантов, прибывших в Европу в этом году, уже превысило 500 тыс. человек. Это вдвое больше, чем за весь 2014 год.
REUTERS
Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев, передает Би-би-си.
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В соответствии с последними данными более 514 тыс. человек прибыли в Европу по морю, им удалось выжить, почти 3 тыс. числятся погибшими или пропавшими без вести.
По информации ООН, большинство мигрантов прибывает в Европу из Сирии.
Вряд ли количество желающих перебраться в Европу уменьшится в связи с наступлением холодов, отмечают в организации.
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