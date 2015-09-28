Папа римский завершил визит в США мессой в Филадельфии

Выступая перед сотнями тысяч собравшихся, глава Римско-католической церкви призвал их быть открытыми чудесам любви во имя всех семей на планете, передает Русская служба Би-Би-Си.

Особую обеспокоенность папа Франциск высказал по поводу усиления взаимного недоверия между людьми во всем мире.

"Отношения потребительства - не тот фундамент, на котором строится доверие, - посетовал Франциск. - Мы превратили общество в мультикультурную витрину со множеством потребителей".

Ранее папа встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священников, сказав им, что невозможно выразить словами всю горечь, которую они испытали. Он пообещал, что все виновные в злоупотреблениях будут призваны к ответу.

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Понтифик также встретился с группой из примерно 100 заключенных в крупнейшей тюрьме Филадельфии "Кэрран-Фромхолд".

Франциск призвал их вступить на путь перевоспитания и укрепления веры, указав, что это поможет укреплению морали во всем обществе.

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Как сообщал УНИАН ранее, выступая в Нью-Йорке на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Папа Римский Франциск подчеркнул необходимость недопущения войн, а также неприемлемость распространения оружия, прежде всего, оружия массового уничтожения, в том числе, ядерного.