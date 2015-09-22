В России бывшего ГРУшника обвинили в госизмене за попытку устроиться на работу в иностранную компанию

Об этом сообщает Deutsche welle.

Его признали виновным в госизмене, а именно в том, что он передал на Запад секретные сведения при попытке устроиться на работу. Суд также лишил Кравцова звания подполковника. Прокуратура просила для экс-сотрудника ГРУ 15 лет колонии строгого режима.

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Дело имело гриф "совершенно секретно" и получило огласку лишь в феврале 2015 года. По данным следствия, Кравцов, который уволился из ГРУ в 2005 году, хотел устроиться на работу в шведскую компанию. В 2010 году он отправил туда резюме, в котором указал данные о своей бывшей должности. По версии обвинения, именно эта информация и являлась секретной. В частности, Кравцова обвинили в разглашении сведений о космическом аппарате "Целина-2".

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Сам Кравцов свою вину отрицает, называя решение суда "безумием". Защита бывшего инженера ГРУ утверждает, что в отправленном письме ничего секретного не было. Кроме того, по данным следствия, подсудимый не получил от шведской фирмы денежного вознаграждения. Адвокат Иван Павлов заявил, что приговор будет обжалован. По его словам, процесс носил "инквизиционный характер".