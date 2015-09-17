Землетрясение в Чили: первые жертвы и угроза цунами, волны которого могут достичь берегов России

Об этом сообщает чилийский телеканал 24 horas со ссылкой на мэра города Ильяпель Дениса Кортеса, пишет Лента.ру.

Землетрясение произошло в 19:45 по местному времени (01:45 четверга по Киеву). Магнитуда подземных толчков, по информации Геологической службы США (USGS), составила 8,3, по данным Национальной сейсмологической службы Чили - 8,4. Очаг землетрясения располагался в 54 километрах от Ильяпеля, в 229 километрах от столицы страны Сантьяго на глубине 25 километров.

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Вслед за первым землетрясением последовали несколько повторных толчков магнитудой 6,2-6,4.

В Сантьяго из-за толчков раскачивались здания. Тысячи жителей выбежали на улицы и остаются там в ожидании новых толчков.

Отмечается, что Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил о возможности трехметрового цунами в Чили. При этом волны высотой до одного метра могут достигнуть берегов России и Японии. Первые волны уже обрушились на чилийское побережье. В городе Кокимбо, как заявили представители ВМС Чили, высота волн достигала 4,5 метров.

Chile terremoto y tsunami: El mar inunda la region costera de Concón pic.twitter.com/3Czcf3aubT — El Zorro (@PK2noticiosos) 17 Вересень 2015

Власти Чили объявили об эвакуации населения из зоны безопасности на побережье страны. Угроза цунами также объявлена в американском штате Гавайи.