Макаревича и Гребенщикова отметили почетными знаками Минкульта Литвы

Как отметило Министерство культуры балтийской республики, награды присуждены «за поощрение гражданской позиции и культурного многообразия», передает ТАСС.

«Номинанты почетного знака оценены за особые заслуги по укреплению культурного диалога, национального и религиозного согласия, гуманистических общественных ценностей», - сказал министр культуры Шарунас Бирутис.

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Он напомнил, что Гребенщиков и Макаревич были в числе тех, кто поддерживал независимость Литвы с самых первых ее шагов.

Почетные знаки российским исполнителям вручены во время рок-фестиваля "Литуаника". Он впервые был организован 30 лет назад и на протяжении нескольких лет оставался единственным подобным музыкальным форумом на постпространстве СССР.

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В этом году прежние организаторы фестиваля задумали вдохнуть в былое начинание новую жизнь. Помимо ветеранов литовского рока, в фестивале, который проходил в эти выходные в Вильнюсе, принимали участие и некоторые его прежние звезды из России.

Ранее УНИАН сообщал, что лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что отказывается выступать на одном из крупнейших в России рок-фестивале "Нашествие".