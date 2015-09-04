У Обамы заявили, что новые санкции должны заставить Путина изменить свои планы в отношении Украины

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.

Он подчеркнул, что уже почти полтора года США эффективно сотрудничают со своими европейскими партнерами в направлении экономической изоляции российского правительства и отдельных высокопоставленных чиновников.

По словам пресс-секретаря Белого дома, санкции уже оказали негативное воздействие на российскую экономику и должны заставить президента РФ Владимира Путина изменить свои планы по отношению к Украине. Джош Эрнест заявил, что пока нет той реакции российской стороны, на которую США и некоторые станы Европы рассчитывали. Он напомнил слова президента США Обамы, что как только Россия начнет выполнять свои обязательства, принятые на переговорах с европейскими лидерами, США и Европа смогут начать ослаблять санкции.

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"Однако мы пока не видим ничего, что свидетельствовало бы о том, что Россия выполняет эти обязательства. В действительности мы наблюдаем обратное – Россия продолжает нарушать эти обязательства, что вызывает серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Это, как вы знаете, продолжает оказывать отрицательное воздействие на российскую экономику", – подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее российский МИД заявил, что Москва отреагирует на новые санкции США. Как отметили в ведомстве, меры не обязательно будут "зеркальными". У США не должно быть иллюзий относительно возможности продолжать эту линию без негативных последствий для себя", – говорится в заявлении. В российском ведомстве в который раз объявили США виновными в "масштабном кризисе в Украине".