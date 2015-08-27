Burger King предложил McDonald’s объединиться на один день

Соответствующее письмо сети опубликовано в газете The New York Times, а в интернете появился сайт-презентация проекта, сообщает Сноб.

Burger King предлагает McDonald’s создать новый бургер, соединив рецепты своего фирменного Воппера с БигМак. Назвать новый бургер хотять Маквоппер. Точку продаж совместного бургера хотят организовать на территории, равноудаленной от главных офисов обеих компаний. Поскольку головной офис Burger King расположен в Майями, а McDonald’s — в Чикаго, первая сеть решила, что встретиться следует в Атланте.

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Также Burger King разработали новую форму для работником ресторана.

Целью такого мероприятия будет поддержка краудфандинговой кампании для некомерческой организации Peace One Day, которая добивается всеобщего признания 21 сентября днем прекращения огня и отказа от насилия.

Генеральный директор McDonald’s Стивен Истербрук в своем посте в фейсбуке не поддержал, но и не отказался от идеи Burger King. По его мнению, бренды смогли бы сделать нечто большее. Он добавил, что два конкурента не воюют, а просто дружески соревнуются.

21 сентября отмечается Международный день мира. Генассамблея ООН призывает все государства прекратить огонь в День мира. В этот день международные благотворительные организации проводят гуманитарные, культурные и образовательные кампании в пострадавших от боев регионах.