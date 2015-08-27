Полиция Китая арестовала 12 человек по делу о взрыве в Тяньцзине

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.

В частности, правоохранители официально подтвердили задержание председателя правления компании "Жуйхай", которой принадлежал взорвавшийся склад, Юй Сюэвэя и его заместителя Дун Шэсюаня.

Подробности предъявляемых им обвинений пока не раскрываются.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в промышленной зоне города Тяньцзинь на востоке Китая прогремели 2 мощных взрыва, в результате чего на месте происшествия начался пожар. Из-за этого в атмосферу в больших концентрациях попало высокотоксическое вещество цианид натрия. Власти Китая отдали распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в радиусе трех километров от промышленной зоны Тяньцзинь.