Украинская власть хочет изменить "генетический код" своих граждан – Лавров

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Если вам попадется какая-то негативная оценка в отношении украинского народа, поделитесь – я такого не помню. Но что напрягает очень серьезно – это совершенно обратные действия руководства Украины, которое взяло себе за цель изменить, если хотите, генетический код. Я уверен, что ничего из этого не получится», – заявил Лавров в понедельник, 24 августа, во время выступления на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«Когда президент Порошенко говорит, что россияне нам никакие не братья, это разве по-дружески?», – отметил Лавров.

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Ранее СМИ сообщали, что министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью американской русскоязычной газете "Русская Жизнь", издающейся в Сан-Франциско, заявил, что у русского народа есть одна лишняя хромосома.

Как известно, непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".