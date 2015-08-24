Дворец культуры и науки в Варшаве стал сине-желтым

21:04, 24 августа 2015
Мир
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Самое высокое здание польской столицы Варшавы засветилось цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа.

cossackland.org.ua

В воскресенье 23-го августа, в День государственного флага Украины, и сегодня - 24-го августа, в 24 годовщину Независимости Украины, Дворец культуры и науки в Варшаве освещен в сине-желтые цвета, сообщает Польское радио.

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Самое высокое здание в Польше не впервые подсвечивают цветами флага Украины - 4 декабря 2013 года Дворец был сине-желтым в знак поддержки Евромайдана.

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