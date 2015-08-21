В пострадавшем от взрывов китайском Тяньцзине вспыхнули новые пожары
09:37, 21 августа 2015Мир
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В китайском городе Тяньцзин в районе, пострадавшем от взрывов на прошлой неделе, вспыхнули четыре новых пожара.
REUTERS
Спасатели выехали на место происшествия, передает Би-би-си со ссылкой на агентство Синьхуа.
Стоит отметить, что дополнительной информации об источнике возгорания или о возможных пострадавших пока не сообщалось.
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Взрывы и пожар в портовом городе Тяньцзинь, расположенном к юго-востоку от Пекина, произошли 12 августа.
Причиной ЧП, предположительно, стала детонация взрывчатых веществ в контейнере на территории порта. По оценкам китайского сейсмологического центра, мощность одного из взрывов составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте, другого — три тонны.
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