В пострадавшем от взрывов китайском Тяньцзине вспыхнули новые пожары

Спасатели выехали на место происшествия, передает Би-би-си со ссылкой на агентство Синьхуа.

Стоит отметить, что дополнительной информации об источнике возгорания или о возможных пострадавших пока не сообщалось.

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Взрывы и пожар в портовом городе Тяньцзинь, расположенном к юго-востоку от Пекина, произошли 12 августа.