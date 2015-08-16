В порту китайского Тяньцзиня снова раздаются взрывы
Как сообщают местные СМИ, отряд специалистов химзащиты экстренно эвакуирован с места проведения спасательной операции.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
Ранее китайские власти признали, что на месте взрыва обнаружены сотни тонн цианида натрия.
Как сообщал УНИАН, число жертв взрывов в промышленной зоне порта Тяньцзин достигло 112 человек.
Власти Китая отдали распоряжение об обязательной эвакуации людей, проживающих в радиусе 3 км от промышленной зоны Тяньцзина, где продолжаются пожары.
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Эвакуацию объясняют опасностью дальнейшего распространения отравляющих веществ в связи с изменением направления ветра.
Возле места взрывов обнаружены следы высокотоксичного вещества - цианида натрия.
Ранее официальные лица настаивали на том, что загрязнение воздуха в Тяньцзине не превышает допустимых пределов.