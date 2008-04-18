Путин прокомментировал слухи о своем «разводе и будущей женитьбе»

На пресс-конференции Владимира Путина и Сильвио Берлускони корреспондент «Независимой газеты» задала вопрос по поводу слухов о предстоящей свадьбе президента России с Алиной Кабаевой. «Как вы к этому лично относитесь? И правда ли, что вы развелись со своей женой и ваша дочка живет в Мюнхене?» - задала вопрос журналистка.

«Первое, что я хочу сказать. В том, что Вы сказали, нет ни одного слова правды», - сказал Путин. «Второе, вы упомянули статью в одной из наших газет, в которой действительно упоминается наша чемпионка по гимнастике Алина Кабаева…», - сказал президент. «И в других публикациях подобного рода упоминаются успешные и красивые девушки. И думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. Также как и все российские женщины», - добавил он.

При этом Путин отметил, что несмотря на то, что «общество, конечно, вправе знать, как живут люди, занятые публичной деятельностью», у каждого человека существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. «Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь», - добавил он.

Газета.ру