В Мали террористы с боем захватили отель, в заложниках - украинские пилоты ООН (видео)

Об этом сообщает FRANCE 24.

По меньшей мере 7 человек, в том числе 4 солдата и 2 боевика погибли в результате нападения на отель Севарэ (Мали), в результате которого нападавшие захватили много заложников, - заявил представитель малийской армии Сулейман Дембеле.

Нападавшие ворвались в отель "Библос" в пятницу рано утром с целью захватить в заложники постояльцев из западных стран.

Корреспондент FRANCE 24 Ахмед Эль Кори сообщил, что в момент нападения на отель там находились украинские пилоты миссии ООН (отель пользуется популярностью у военных MINUSMA - миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали).

Также Дембеле добавил, что во время нападения террористов в отеле кроме украинцев также находились граждане ЮАР и Франции.

Другой источник среди малийских военных сообщает, что террористы с самого начала планировали захват заложников, и добавляет, что в ходе осады отеля 2 военнослужащих погибли, и еще 3 получили ранения.

Читайте такжеВ Перу из рабства террористов "Светлого пути" освободили 39 заложников

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter о нападении террористов на отель в Севарэ, в ходе которого среди заложников оказался гражданин Украины.