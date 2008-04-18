Путин создает газовый картель - СМИ

Визит российского президента Владимира Путина в Ливию и достигнутые там соглашения подтверждают стремление России создать так называемый газовый картель. Как пишет газета Frankfurter Rundschau, о возможности создания такого картеля, который Кремль хочет использовать для того, чтобы не позволить Европе уменьшить зависимость от российского газа, говорил еврокомиссар по вопросам энергетики Андрис Пибалгс в 2007 году. Именно в этом ракурсе, пишет газета, и нужно рассматривать визит Путина в Ливию.

Как стало известно вчера, Россия списала многомиллиардный долг Ливии в обмен на контракты для российских компаний.

Газета.ру