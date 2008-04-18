Албания сменила Украину во главе ОЧЭС

Украина передала председательство в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Албании.

Об этом сообщил на пресс-конференции по итогам очередного заседания Совета министров иностранных дел ОЧЭС министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО (Украина председательствовала в ОЧЭС с ноября 2007-го по апрель 2008 года).

По его словам, Украине удалось реализовать задуманные планы в таких областях сотрудничества стран ОЧЭС, как торговля, банковская сфера, энергетика, транспорт, защита окружающей среды.

По его словам, особенный акцент во время своего председательства Украина сделала на сотрудничестве с Европейским Союзом. По словам В.ОГРЫЗКО, ОЧЭС хотела бы развивать сотрудничество с Европейским Союзом в области транспорта, борьбы с международной преступностью, защите окружающей среды.

Кроме того, по словам министра, внимание Украины во время председательства было привлечено к финансированию проектов, которые разрабатываются в рамках ОЧЭС, и в связи с этим осенью прошлого года Украина провела первый банковский форум стран – членов ОЧЭС.

В.ОГРЫЗКО также сообщил, что в ходе сегодняшней встречи Великобритания обрела статус партнера ОЧЭС.

В свою очередь, генеральный секретарь ОЧЭС Леонидас ХРИЗАНТОПУЛОС отметил, что самым ярким достижением председательства Украины в ОЧЭС было проведение расширенной встречи министров иностранных дел ОЧЭС и ЕС.

Он также сообщил, что с 1 января 2009 года вступит в силу бюджет организации, который предусматривает проведение расчетов в евро.