Опрос: 79% голландцев считают Кремль виновным в катастрофе MH17

В течение года увеличилось количество людей, которые считают, что самолет сбили непосредственно российские военные. Год назад эта цифра составляла 6%, теперь так считают 29% опрошенных, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Nu.nl.

Год назад большинство голландцев (78%) считали ответственными за авиакатастрофу пророссийских сепаратистов. В настоящее время это мнение разделяют 56% респондентов.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию факта сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.