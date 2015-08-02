Эксперты предрекли партии Меркель победу на будущих выборах в бундестаг

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные 2 августа воскресной газетой Bild am Sonntag, сообщает Deutsche Welle. При этом эксперты института социологических исследований Emnid отмечают, что столь высокий рейтинг ХДС/ХСС объясняется прежде всего популярностью канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Согласно данным опроса, Христианско-демократический союз, председателем которого является Меркель, и баварский Христианско-социальный союз поддерживают 43 процента избирателей. Это означает, что блок ХДС/ХСС ныне столь же силен, как все остальные представленные в парламенте партии, вместе взятые.

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Учитывая особенности немецкого избирательного права, в частности, сложную систему распределения депутатских мандатов такой расклад означает, что ХДС/ХСС завоевал бы в новом составе парламента абсолютное большинство и мог бы сформировать правительство самостоятельно. Такого в Германии не было с 2005 года.