В Турции в результате теракта трое военных погибли, 32 ранены

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Нападение было совершено с помощью трактора, начиненного двумя тоннами взрывчатки. Его совершили на пост жандармов, расположенный в районе Догубеязит восточной провинции Агры, граничащей с Ираном.

Губернатор провинции подтвердил, что двое солдат погибли, 24 раненых в настоящее время доставлены в больницы.

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Кроме того, отдельное нападение произошло 2 августа в юго-восточной провинции Мардин, где на мине подорвался автомобиль с военными. В результате взрыва один солдат погиб, восемь получили ранения.

Как сообщается, в обеих атаках турецкая власть обвиняет боевиков Рабочей партии Курдистана.

Напомним, Турция начала бомбить позиции запрещенной Рабочей партии Курдистана на севере Ирака в прошлую пятницу после серии нападений и убийств сотрудников полиции, в которых власти обвинили курдских боевиков.

Одновременно Турция наносит удары и по позициям "Исламского государства".