"Комитет против пыток" заявил о своей ликвидации в России

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

При этом отмечается, что 3 августа о решении относительно ликвидации проинформируют Минюст РФ.

В ходе заседания конференции глава "Комитета против пыток" (КПП) Игорь Каляпин доложил, что в организации нет никакого имущества и собственных средств.

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Как сообщалось ранее, Минюст России объявил предупреждение о нарушении законодательства 12 некоммерческим организациям из списка "иностранных агентов", среди которых и "Комитет против пыток".

Районный суд в Нижнем Новгороде, где расположена штаб-квартира комитета, признал КПП иностранным агентом в апреле 2015 года. В начале июля Нижегородский областной суд отклонил апелляцию НКО на это решение.