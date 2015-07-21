В ЕС надеются, что боснийские сербы откажутся от референдума о независимости

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини, пишет Европейская правда со ссылкой на Slobodna Bosna.

"Дата референдума еще не определена, что позволяет надеяться на возможность избежать его проведения. Я имею надежду, что власти Боснии и Герцеговины в ближайшие недели продвинутся в направлении реформ", - сказала она.

Читайте такжеПремьера Сербии на траурной церемонии в Сребренице забросали камнями и бутылками (фото)По словам Могерини, референдум о независимости Республики Сербской может создать проблемы для дальнейшего развития ситуации.

Ранее парламент Республики Сербской принял решение о проведении в сентябре этого года референдума об отмене на своей территории полномочий Верховного суда и республиканской прокуратуры Боснии и Герцеговины, что рассматривается в качестве предварительного шага до провозглашения независимости.

Справка. Республика Сербская - один из субъектов федеративной республики Босния и Герцеговина, признанный в 1995 году Дейтонскими соглашениями после кровопролитной войны. Согласно соглашению, должен занимать 49% страны. Населен преимущественно сербами.