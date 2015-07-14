В России будут минимально ограничивать доступ к иностранным соцсетям - Путин

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«У нас отношение к этой проблеме очень осторожно. Я лично считаю, что ограничения должны быть минимальными, они должны быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом», - сказал Путин, отвечая на вопрос, предпримет ли власть меры в ситуации, когда много молодых россиян зарегистрированы в иностранных соцсетях и игровых сервисах.

Человек, задавший вопрос, отметил, что иностранные соцсети, например, Facebook, могут дезинформировать россиян или даже вербовать на другую сторону.

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Путин сказал, что Роскомнадзор может только по четырем основаниям блокировать сайт – детская порнография, пропаганда суицидов, распространения наркотиков, а также по решению судов по отдельным категориям» (распространение так называемых экстремистских материалов – УНИАН).

По его словам, общество должно себя защищать, и так делается в европейских странах и Китае, где государство строго следит за этой сферой». «Мы никаких других ограничений не планируем», - добавил он.