В России будут минимально ограничивать доступ к иностранным соцсетям - Путин
Президент России Владимир Путин заверил, что в РФ не будут ограничивать доступ к иностранным социальным сетям.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
«У нас отношение к этой проблеме очень осторожно. Я лично считаю, что ограничения должны быть минимальными, они должны быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом», - сказал Путин, отвечая на вопрос, предпримет ли власть меры в ситуации, когда много молодых россиян зарегистрированы в иностранных соцсетях и игровых сервисах.
Человек, задавший вопрос, отметил, что иностранные соцсети, например, Facebook, могут дезинформировать россиян или даже вербовать на другую сторону.
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Путин сказал, что Роскомнадзор может только по четырем основаниям блокировать сайт – детская порнография, пропаганда суицидов, распространения наркотиков, а также по решению судов по отдельным категориям» (распространение так называемых экстремистских материалов – УНИАН).
По его словам, общество должно себя защищать, и так делается в европейских странах и Китае, где государство строго следит за этой сферой». «Мы никаких других ограничений не планируем», - добавил он.