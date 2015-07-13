В Багдаде в результате серии терактов погибли 35 человек, более 100 получили ранения - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

В частности, в районе Шааб произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате чего погибли 19 человек. Взрыв произошел у многолюдного маркета. После прибытия полиции и медиков террорист-смертник взорвал на себе еще одно взрывное устройство.

Также, на северо-востоке Багдада в результате взрыва автомобиля погибли 9 человек. Из-за сообщения о еще двух возможных бомбах полиция обыскала окружающую местность.

В результате этих трех взрывов ранения получили более 100 человек.

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Ответственность за теракты сразу после их совершения никто на себя не взял, однако не исключается, что к этому могут быть причастны боевики «Исламского государства», как контролируют часть территорий Ирака.

Ранее УНИАН сообщал, что иракский самолет 6 июля случайно сбросил бомбу на жилые кварталы на востоке столицы страны Багдада. Полиция пострадавшего района Нирия сообщает о пятерых погибших, однако некоторые местные жители говорят, что погибли семь человек.