New York Times: Самая страшная часть пандемии COVID-19 еще впереди

Катастрофа может произойти тогда, когда коронавирус доберется до бедных стран, у которых на миллионы граждан меньше десятка систем вентиляции легких.

В некоторых частях США и других развитых стран, пострадавших от сильного удара COVID-19, уже начали обсуждать возможность возвращения к работе. Для большей части остального мира кошмар только начинается.

И отчасти причина этого ужаса в том, что много бедных стран не будут иметь средств, чтобы что-то вообще сделать. Кроме того, международному сообществу не хватает организованности и лидерства, чтобы разобраться с глобальным кризисом. Поэтому эти бедные страны не смогут рассчитывать на то, что богатые государства придут им на помощь, - пишет New York Times.

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За исключением Ирана, первыми крупнейшими жертвами коронавируса стали наиболее развитые экономики мира с развитой наукой и медицинскими службами. Хотя и в Иране относительно функциональная медицинская система. Впереди же мир ждет распространение коронавируса в странах, охваченных конфликтами, усеянных лагерями для беженцев и центрами задержания, таких как Сирия или Бангладеш. Новая болезнь может охватить города вроде Мумбаи, Рио-де-Жанейро или Монровия, где социальное дистанцирование невозможно, а властям не доверяют. Вирус может охватить страны без фискальных возможностей или медицинских услуг, которые не способны отреагировать на него.

Это будет катастрофа не только для них, но и для всего мира, поскольку поставки сырья прекратится, шаткие экономики развалятся, диктаторы станут еще сильнее, а у выздоровевших богатых странах начнется повторное заражение. До этого времени в наиболее уязвимых регионах фиксировали относительно мало случаев. К примеру, в Йемене был лишь один зараженный. Но, вероятно, это связано с ненадежностью информации или с умышленным отрицанием. Количество зараженных растет. И, как мир узнал, оно может подскочить радикально и мгновенно.

Исследования International Crisis Group выявило, что точно предсказать весь масштаб ущерба трудно.

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"Но если болезнь распространится в плотно заселенных городских центрах в хрупких странах, она фактически выйдет из-под контроля. Радикальное сокращение экономики, которое уже началось, подорвет торговые потоки и создаст безработицу, которая нанесет вред таких масштабов, что их трудно предсказать", - говорится в отчете организации.

Для того, чтобы понять масштабы кризиса, который надвигается на бедные страны, стоит рассмотреть проблему через призму одного из важнейших средств в лечении COVID-19 - систему искусственной вентиляции легких. В США примерно 160 тысяч таких машин. А в Сьерра-Леоне - всего 13. У Южного Судана - 4, а в ЦАР - 3. В Венесуэле, где 90% больниц уже столкнулись с нехваткой средств, в отделениях интенсивной терапии есть всего 84 кровати на 32 миллиона населения. Об этом свидетельствуют данные International Rescue Committee.

"Урок этого кризиса в том, что самые слабые звенья в глобальной цепи охраны здоровья - это угроза для здоровья всех", - сказал президент организации Дэвид Милибэнд.

"Мы не можем позволить существовать таким слабым звеньям. Поэтому мы должны активизировать усилия в ослабленных войнами странах и общинах, чтобы повысить их шансы на выживание", - добавил он.

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В США и Европе правительства и компании были в силах платить разосланным домой работникам хотя бы часть их зарплат. Некоторые граждане получили помощь в связи с безработицей. Но миллиарды людей в Африке, Латинской Америке, Южной Азии не имеют сбережений и не могут рассчитывать на такую поддержку. В ООН подсчитали, что потери доходов в развивающихся странах могут перевалить за 220 миллиардов долларов.

Влияние не будет равномерным. МВФ и Всемирный банк быстро предложили миллиарды долларов для спасения беднейших стран. Но этого будет не достаточно. Страны с относительно стабильными правительствами, такие как Перу, быстро развернули контрмеры. В это время Венесуэла и Гаити не имели возможности сдержать коронавирус. Некоторые диктатуры, такие как Египет, использовали пандемию, чтобы укрепить свою хватку. В Южном полушарии влияние пандемии может быть смягчено тем фактом, что население достаточно молодое. В таких странах, как Нигер, Ангола, Чад, Мали, Уганда и Сомали, почти половина населения - это 15-летние или и люди еще младше. В США на жителей такого возраста приходится лишь 19%.

Генеральный секретарь ООН Антонию Гутерреш, а также Папа Франциск призвали прекратить все войны и сосредоточиться на том, что Гутерреш назвал "настоящей битвой за наши жизни". На прошлой неделе Саудовская Аравия объявила о прекращении огня в войне против хуситов в Йемене. Вооруженные группы в Колумбии, Камеруне и на Филиппинах тоже продемонстрировали желание прекратить бои. Правительство Афганистана и "Талибан" начали работать над тем, чтобы сдержать распространение коронавируса. Издание допускает, что для России поддержка войны в Сирии или против Украины тоже может стать слишком дорогим бременем, если COVID-19 нанесет сильный удар по российской экономике.

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Но "Исламское государство" призвало своих последователей усилить деятельность. Хуситы не отплатили Саудовской Аравии той же монетой на ее жест в войне. А в частях Африки ниже Сахары бои только усилились. Вполне понятно, что правительства в богатых странах сосредоточили свое внимание, прежде всего, на эпидемиях в пределах своих границ. Ничего похожего на коронавирус никогда не охватывало весь мир за такое короткое время. Однако, пугает то, что угроза, которая нависла над всем миром и вот-вот навредит глобальной экономике, спровоцировала такое слабое международное сотрудничество и глобальное лидерство.