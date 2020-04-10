Генсек ООН назвал коронавирус угрозой мировой безопасности

Он подчеркнул, что, хотя пандемия коронавируса относится к кризисам в области здравоохранения, ее последствия могут быть гораздо более серьезными.

Коронавирус COVID-19 представляет серьезную угрозу для поддержания мира и безопасности.

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Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что пандемия может привести к росту социальных волнений и насилия. Он подчеркнул, что коронавирус является серьезнейшим испытанием с момента основания ООН, и призвал страны к единству. «Каждая страна сейчас сталкивается или может пострадать от разрушительных последствий пандемии COVID-19: десятки тысяч погибших, разрушенные семьи, переполненные больницы, переутомленные работники служб жизнеобеспечения», -заявил генсек ООН на закрытом заседании Совета Безопасности ООН по коронавирусу, передает kommersant.

Он подчеркнул, что, хотя пандемия коронавируса относится к кризисам в области здравоохранения, ее последствия могут быть гораздо более серьезными. Это различные социальные и экономические последствия, кризис доверия к государству, политическая напряженность из-за переноса выборов и референдумов, расколы в обществе, эскалация насилия, угроза терроризма, проблемы в области международных отношений и соблюдения прав человека.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,6 млн человек. Умерло более 95 тыс., выздоровели более 356 тыс.