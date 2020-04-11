В Беларуси признали, что более 300 медиков заболели COVID-19

Больше всего больных медиков обнаружили в Витебске и Минске.

В Беларуси более 300 медработников заразились коронавирусом.

"На сегодня лабораторно подтвержден 301 случай заражения медицинских работников. По каждому случаю мы проводим эпидрасследование", - заявил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

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По словам чиновника, больше всего больных медиков обнаружили в Витебске и Минске. При этом меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее.

Как сообщал ранее УНИАН, в Беларуси временно запретили вывозить из страны гречку, чеснок и лук.

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