Глава Еврокомиссии назвал "предательством" решение Греции провести референдум

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «предательством» решение греческого правительства вынести предложение международных кредиторов на национальный референдум.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», голосование против условий, выдвинутых Афинам, в Брюсселе рассматривают как желание отделиться от Европы.

Юнкер обвинил премьера Греции Алексиса Ципраса в шантаже. По словам председателя Еврокомиссии, глава правительства Греции использовал в ходе переговоров оскорбления и угрозы, и, несмотря на это, в пятницу европейские кредиторы ещё были настроены добиваться заключения наилучшего соглашения. Юнкер заявил, что «друзья Греции чувствуют себя обманутыми».

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Он обратился к греческим избирателям с просьбой проголосовать на референдуме утвердительно, независимо от формулировки вопроса. От этого, сказал глава Еврокомиссии, зависит не только судьба греческой экономики, но и будущие отношения Афин с ЕС.

При этом Юнкер сообщил, что ещё видит возможность для продолжения переговоров по греческому вопросу в прежнем формате.

Референдум по предложениям международных кредиторов в Греции назначен на 5 июля. До этого времени в стране приостановлена работа банков, а также введены ограничения на денежные переводы и выдачу наличности.