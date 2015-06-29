Президент Греции подписал указ о проведении 5 июля референдума

Он опубликован в местной "Правительственной газете" и вступил в силу после обнародования, передает ТАСС.

"Процедура голосования пройдет на тех же избирательных участках (исключая специальные избирательные участки), с тем же составом избирательных комиссий и представителями судебной власти, которые были назначены для проведения всеобщих парламентских выборов 25 января 2015 года, - говорится в указе. - За день до начала голосования и до 19:00 дня голосования средствам массовой информации запрещается обнародовать какие-либо материалы, способные повлиять на выбор голосующих".

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении в воскресенье, 5 июля, в Греции референдума, на котором граждане решат, принять или отклонить предложение кредиторов о финансовой помощи.