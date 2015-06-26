Российский турист о теракте в Тунисе: террористы подошли к пляжу на катере

Об этом в интервью Газете.ру рассказал российский турист Петр Алексеев, который находится в отеле Riu Imperial в Тунисе.

"Где-то в 11.50 я увидел, что на ресепшене началась какая-то движуха, побежали секьюрити с озабоченными лицами. Мне, естественно, тоже необходимо стало узнать, в чем там дело, поэтому я пошел за ними", - рассказал он.

Читайте такжеСреди погибших при нападении на отель в Тунисе в основном граждане Британии и Германии (фото)По его словам, на первой линии у берега лежали три трупа: один пожилой мужчина и две пожилые женщины, которые выглядели, как туристы из Западной Европы — англичане, немцы или итальянцы, может. Секьюрити, которые находились на первой береговой линии, рассказали Петру, что террористы подошли на катере и с него расстреляли туристов из автоматов.

"Сейчас я нахожусь в отеле, никакой паники нет, жизнь идет по обычному расписанию, как и шла. Все сидят, кушают, хорошо время проводят, снимают на видео, как летают военные вертолеты, ходят военные катера. Все движение военной техники происходит где-то в 200 метрах слева от отеля Selima Club. Персонал тоже ведет себя очень спокойно, всем говорят «без паники», но какой-то информации конкретной не дают. Информации о том, что происходит в других отелях и сколько всего жертв, у нас практически нет", - сказал Петр.