В интернете появились первые видео теракта в Тунисе

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Как сообщили в Минздраве страны, количество пострадавших в результате теракта в Тунисе возросло до 36.

Нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй скрылся. Очевидцы сообщали о взрыве. Кроме того, есть сообщения о том, что была стрельба на гостиничном пляже.