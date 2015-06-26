В интернете появились первые видео теракта в Тунисе
18:02, 26 июня 2015Мир
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По меньшей мере 27 человек погибли в результате нападения на отель в тунисском городе Сус.
Нападение осуществили двое боевиков / Соцсети
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
Как сообщили в Минздраве страны, количество пострадавших в результате теракта в Тунисе возросло до 36.
Нападение осуществили двое боевиков, один из них уничтожен, второй скрылся. Очевидцы сообщали о взрыве. Кроме того, есть сообщения о том, что была стрельба на гостиничном пляже.
В свою очередь секьюрити тунисского отеля, которые находились на первой береговой линии, рассказали, что террористы подошли к пляжу на катере и из него расстреляли туристов из автоматов.
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