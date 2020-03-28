Северная Македония стала 30-м членом Альянса.

Северная Македония стала членом НАТО.

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил в Twitter.

"Сегодня мы приветствуем Северную Македонию в составе НАТО как нашего 30-го союзника", - написал он.

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В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поздравил Северную Македонию "с историческим достижением - присоединением к НАТО".

При этом он выразил надежду, что Украина также станет членом Организации Североатлантического договора.

"Альянс придерживается своих обещаний по реализации политики открытых дверей. Однажды Украина также станет полноправным членом НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 марта страны-члены Европейского Союза договорились начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС. Тогда как в 2018 году отказали этим государствам.