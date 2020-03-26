Der Spiegel: Европа проигрывает в пиар-битве с Россией в разгар пандемии COVID-19

Москва и Пекин успешно используют широкие жесты на фоне пандемии, чтобы склонить на свою сторону граждан других стран.

В борьбе с коронавирусом европейская солидарность проявляется очень нерешительно. Россия и Китай заполняют этот вакуум, получая пропагандистскую пользу.

Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что в Италии более 64 тысяч зараженных людей, еще 6 тысяч скончались, а система здравоохранения на грани краха. В такой ситуации стране понадобится любая помощь в борьбе против коронавируса. И она ее получила: из России. 9 военных самолетов с масками, аппаратами искусственной вентиляции легких и медицинскими материалами, а также с десятком специалистов и китчем для игры на публику прибыли в Италию.

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Все это произошло на фоне нарастания в страны ощущения, что друзья из Европы ее бросили на произвол судьбы. Еще в конце февраля Рим попросил помощь в виде защитных масок. Еврокомиссия призвала страны ЕС отправить в Италию медицинское оборудование. Но ни одна страна союза, к сожалению, не отреагировала на призыв. Об этом в статье для Politico писал представитель Италии в ЕС Маурицио Массари. Через два дня после ее публикации Китай отправил в Рим грузовой самолет с медицинской помощью и экспертами на борту.

"Россия и Китай использовали в своих интересах ошибки Европы, допущенные в условиях кризиса из-за коронавируса", - пишет издание.

К примеру, несколько стран-участниц ввели ограничения на экспорт оборудования, на что в интервью Financial Times указала Натали Точчи из Института международных отношений в Риме. В Италии эти ошибки усилили евроскептические настроения, которые появились еще во времена кризиса в еврозоне, а затем вспыхнули с новой силой в разгар кризиса с беженцами.

В то время, как Европа стала эпицентром пандемии COVID-19, ситуация в Китае и России кажется не такой жесткой. По крайней мере, официальные данные говорят, что в обеих странах не так много случаев заражения. Хотя эта информация и вызывает сомнения. Но это позволяет Пекину и Москве выступать в роли солидарных благотворителей. Российская сторона этим преследует некоторые другие цели, которые выходят за рамки распространения COVID-19. В частности, она рассчитывает, что улучшение имиджа поспособствует отмене санкций, которые ЕС ввел против России после оккупации Крыма и развязывания войны против Украины в 2014 году.

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Китай рассылает оборудование и врачей по всему миру. Эта пиар-кампания быстро заставляет забыть то, что Пекин долгое время скрывал опасность коронавируса. А недавно китайский дипломат вообще выдвинул теорию заговора о том, что COVID-19 вообще был завезен армией США в Ухань.

Какой бы грубой не была пропаганда, противопоставленные образы могут поразить многих людей. С одной стороны есть Россия и Китай, которые помогают бороться с коронавирусом. А с другой - ненадежные и робкие европейцы со своими ограничениями экспорта и закрытыми границами.