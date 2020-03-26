В Беларуси задержали журналиста, который усомнился в данных о коронавирусе
В Беларуси задержали главного редактора делового онлайн-издания «Ежедневник» Сергея Сацука.
Читайте такжеБеларусь перебрасывает сотни пограничников на границу с Россией - СМИОб этом сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).
По данным БАЖ, 25 марта его допросили в Департаменте финансовых расследований как подозреваемого по уголовному делу о взятке в присутствии адвоката. Журналисту пока не предъявлено обвинение.
За два дня до задержания Сацук опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в Беларуси.
Супруга Сацука Жанна отметила, что в отношении ее мужа завели дело по части 2 статьи 430 УК Белоруссии («Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере»). По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.
Ранее УНИАН сообщал, как президент Беларуси Лукашенко назвал коронавирус психозом.
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