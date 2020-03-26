В Иерусалиме накануне Пасхи из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня
09:56, 26 марта 2020Мир
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Ежегодно накануне праздника Пасхи в Храме происходит чудо схождения благодатного огня.
Храм Гроба Господня закрыт / REUTERS
Церковь Гроба Господня в Иерусалиме была закрыта по меньшей мере на неделю в связи с эпидемией коронавируса.
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Об этом со ссылкой на представителей церкви сообщает Reuters. Решение было принято после встречи представителей церкви с чиновниками израильской полиции.
Церковь Гроба Господня является одной из главных святынь Христианства. Считается, что она стоит на том самом месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос.
Ежегодно накануне праздника Пасхи в Храме происходит чудо схождения благодатного огня.
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