В Иерусалиме накануне Пасхи из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня

Ежегодно накануне праздника Пасхи в Храме происходит чудо схождения благодатного огня.

Церковь Гроба Господня в Иерусалиме была закрыта по меньшей мере на неделю в связи с эпидемией коронавируса.

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Об этом со ссылкой на представителей церкви сообщает Reuters. Решение было принято после встречи представителей церкви с чиновниками израильской полиции.

Церковь Гроба Господня является одной из главных святынь Христианства. Считается, что она стоит на том самом месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Ежегодно накануне праздника Пасхи в Храме происходит чудо схождения благодатного огня.

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