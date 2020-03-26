цей матеріал доступний українською

В Иерусалиме накануне Пасхи из-за коронавируса закрыли Храм Гроба Господня

09:56, 26 марта 2020
Мир
93 0
Храм Гроба Господня закрыт / REUTERS

Читайте такжеСтрах без границ. Что рассказывают о коронавирусе украинцы за рубежом

Об этом со ссылкой на представителей церкви сообщает Reuters. Решение было принято после встречи представителей церкви с чиновниками израильской полиции.

Церковь Гроба Господня является одной из главных святынь Христианства. Считается, что она стоит на том самом месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Ежегодно накануне праздника Пасхи в Храме происходит чудо схождения благодатного огня.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter