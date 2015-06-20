Госдеп США: сейчас не время вести бизнес с РФ в обычном режиме

Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби, передают РИА Новости.

"Бизнес с Россией нельзя вести "как обычно" до тех пор, пока она нарушает международное право", — заявил Кирби, комментируя слухи о договоренности РФ и Саудовской Аравии о поставках вооружений.

Журналисты напомнили, что такую позицию ранее США высказывали по ситуации с планами Франции по поставке вертолетоносца "Мистраль" российской армии, и поинтересовались, распространяется ли она на покупку товаров у России. "Бизнес — это движение в двух направлениях", — ответил Кирби.

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Представители СМИ, в свою очередь, поинтересовались, означает ли это, что теперь людям надо прекратить покупать любые товары у России — "водку, икру и так далее".

"Мы не призываем бизнесменов остановить (сотрудничество с РФ). Есть вещи, по которым мы продолжаем сотрудничать с РФ — вопросы безопасности, например. Я не говорю обо всем, но бизнес с Россией не должен вестись, как обычно", — сказал представитель Госдепартамента.

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Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки возлагают на Россию прямую ответственность за агрессивные действия совместных российско-сепаратистских сил на востоке Украины. Эти действия неприемлемы и противоречат Минским соглашениям.