В Барселоне создали духи "на все времена года" за более чем $1,5 миллиона (видео)

Разработчик – это предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов.

Духи за 1 миллион 600 тысяч евро создали в Барселоне.

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Как говорится в сюжете ТСН, они называются "Саграда" - как знаменитый собор "Саграда Фамилия" испанского архитектора Антонио Гауди. В наборе – четыре бутылочки – на все времена года.

Каждый аромат изготовлен из 18 ингредиентов – именно столько башен имеет храм. Его напоминает и дизайн упаковки, которая сделана из золота и серебра. Украшена дорогой эмалью, инкрустирована тремя сотнями бриллиантов, полсотнями сапфиров и двумя десятками изумрудов.

Разработчик – это предприниматель из Объединенных Арабских Эмиратов. Говорит: любит в жизни две вещи – Барселону и роскошь. Поэтому решил их совместить. По его словам, выручка от духов пойдет на благотворительность.