В США 11-летняя девочка пришла в парламент с автоматом

Таким образом девочка с дедушкой хотели продемонстрировать, насколько обществу не стоит бояться огнестрельного оружия.

В американском штате Айдахо 11-летняя Бэйли Нильсен пришла на публичное законодательное слушание в парламент с заряженным автоматом.

Читайте также«Стволы» раздора. Когда в Украине легализуют оружие

Об этом сообщает Associated Press.

Юная американка пришла с винтовкой AR-15, сопровождая своего деда Чарльза Нильсена. Они выступили за поддержку законопроекта, который разрешит скрытое ношение оружия для американцев, не зарегистрированных в Айдахо.

Таким образом девочка с дедушкой хотели продемонстрировать, насколько обществу не стоит бояться огнестрельного оружия.

«Бэйли стреляет с тех пор, как ей исполнилось пять. Своего первого оленя она подстрелила в девять из этой винтовки. Она носит ее ответственно и знает, что не нужно держать палец на курке», - сказал он законодателям.

Сейчас в штате разрешено скрыто носить оружие с 18 лет, однако пока что это касается только резидентов Айдахо.

Как сообщал УНИАН, в январе в городе Ричмонд в американском штате Вирджиния прошел митинг в поддержку права на хранение и ношение оружия. По оценке полиции, на митинг пришли около 22 тыс. человек, часть из них принесли с собой оружие, в частности, пистолеты, винтовки и дробовики,