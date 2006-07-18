Политические эксперты о роспуске парламента

Политические эксперты считают нереалистичным роспуск парламента из-за сложения полномочий народными депутатами.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что сегодня лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывала народных депутатов из фракции «Наша Украина» вместе сложить депутатские полномочия для того, чтобы Верховная Рада стала недееспособной. В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Насколько реалистичным является вариант роспуска парламента путем сложения депутатских полномочий народными депутатами?».

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что ВР не может стать недееспособной, если некоторые депутаты сложат свои полномочия. По его словам, „как вариант роспуска это предложение нереалистично, потому что независимо от того, сколько депутатов откажется от своих депутатских мандатов, это решение должно быть утверждено еще и парламентским большинством. Вряд ли большинство, созданное Партией регионов, коммунистами и социалистами, проголосует за такой политический депутатский суицид, который предлагает Блок Юлии Тимошенко”. Однако, по мнению В.КАРАСЕВА, “если говорить о позициях БЮТ в обществе, то этот шаг не суицидальный, а политически рациональный”.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ также считает нереальным вариант роспуска парламента путем сложения депутатских полномочий народными депутатами. По мнению эксперта, „теоретически такой план роспуска Верховной Рады возможен. Сначала оппозиция (БЮТ и «Наша Украина») должны провести съезды своих блоков, где должны быть исключены так называемые «хвосты списков», то есть все кандидаты в депутаты, которые не прошли в парламент. А уже во второй этап сами депутаты должны написать заявления. Но и здесь есть маленькая юридическая хитрость. Если депутаты напишут просто заявления на имя председателя Верховной Рады о сложении с себя депутатских полномочий, то тогда за такое решение должна проголосовать Верховная Рада в количестве не менее 226 человек. Такой вариант нереалистичен, и подтвердить это может господин ЗУБАНОВ, который в предыдущем парламенте трижды безуспешно пытался сложить с себя депутатские полномочия”. “Но, - отмечает О.ДОНИЙ, - в Конституции есть другая норма, которая касается императивного мандата. Согласно этой норме, если депутат выходит добровольно из состава фракции, то он автоматически будет лишаться статуса депутата. То есть, если 150 депутатов (после чистки «хвостов списков») напишут заявления о выходе из фракций, то они автоматически будут лишаться депутатства, и Верховная Рада теряет легитимность”.

Однако по мнению эксперта, “справедливо это лишь в красивой теории. На практике списки «помаранчевых» партий насыщенны бизнесменами, которые грубо купили свои места, и заставить таких персонажей сложить свои мандаты будет чрезвычайно трудно. Поэтому сейчас идея нереалистична. Возможно к ней вернутся впоследствии, если противостояние в обществе будет обостряться”.

В свою очередь, директор Компании социологических и маркетинговых исследований ДИАЦ г. Донецк Евгений КОПАТЬКО убежден, что в случае роспуска ВР и проведения новых выборов БЮТ и “Наша Украина” проиграют. „Если мы будем распускать парламент каждый раз, когда Юлии Владимировне что-то не нравится, то нынешний политический кризис превратится в постоянный фактор. Этот процесс будет перманентным. Это – во-первых. Во-вторых, все это напоминает истерику. Если обратить внимание на социологию, которая свидетельствует, что БЮТ и «Наша Украина» набирают меньше “регионов”. Если они распустят парламент и назначат новые выборы, то «Наша Украина» станет политическим аутсайдером, а Юлия ТИМОШЕНКО потеряет очень много голосов, потому что их позиция в парламенте не прибавила ни политических дивидендов, ни уважения в обществе”, - считает эксперт.

По мнению президента Института государственности и демократии Ивана ЛОЗОВОГО, народные депутаты не откажутся от депутатского мандата. По его словам, „понятно, что такой вариант очень маловероятен, потому что депутатам будет очень трудно расставаться с депутатским мандатом. Это будет похоже на бойкот, который нельзя остановить даже таранными ударами Юлии ТИМОШЕНКО. Если же вспомнить, что голосов БЮТ будет не достаточно, чтобы это осуществить, то становится очевидным, что это скорее политический маневр, чем реальная угроза роспуска парламента”.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК считает призыв Ю.ТИМОШЕНКО к депутатам сложить свои полномочия пиар-ходом. По его словам, “это нереально, потому что в кулуарах Верховной Рады известно, что господин ТУРЧИНОВ станет вице-спикером. Таким образом это все является лишь политическим заявлением, ведь все понимают невозможность роспуска парламента в любом варианте, в том числе и с помощью сдачи депутатских мандатов. Такой вариант – это лишь попытка политического давления Юлии Владимировны, ее “лебединая песня”. По мнению эксперта, “если бы такой вариант был бы возможен, то вряд ли бы речь шла о должности вице-спикера для ТУРЧИНОВА, а его назначение уже является почти состоявшимся фактом”.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ также считает нереальным роспуск парламента путем сложения депутатских полномочий народными депутатами. По его словам, „реализовать это будет очень трудно с точки зрения процедуры, поскольку это предусматривает прохождение всего процесса снятия себя как политической силы из политического процесса. Дело в том, что придется нейтрализовать результаты, полученные БЮТ на выборах, чтобы никто больше не претендовал на эти мандаты. Кроме того, необходимо признание этого факта в парламенте, то есть продуктивное голосование, а это уже не только процедура, но и политика”. По мнению эксперта, “для того, чтобы запустить эту процедуру, нужно, чтобы все, кто вовлечен в этот процесс, были убеждены в способности победить на следующих выборах. А здесь очень много вопросов, особенно у «Нашей Украины». Я не знаю, как Юлия ТИМОШЕНКО будет гарантировать своим коллегам возвращение в парламент, но для «Нашей Украины» этот вопрос является открытым. Более того, есть еще политико-символические вещи: для «Нашей Украины» поддержать Юлию ТИМОШЕНКО – это признать ее лидерство в оппозиционном лагере. Уже сегодня ТИМОШЕНКО выступает от имени всего «помаранчевого» лагеря, она последняя, кто говорит о ценностях «помаранчевой» революции”. А.ЕРМОЛАЕВ убежден, что “это очень красивая акция, которая бы могла быть реализована, но, учитывая все преграды, на сегодня она не реальна”.

Также эксперт отмечает, что “БЮТ готов к распределению комитетов, должностей, то есть готовятся работать. Я думаю, что все только начинается. Дорогие и не дорогие друзья опять переиграли Президента. Впервые на моей памяти президентская партия проигнорировала установку Президента – о достижении политического компромисса, о котором он говорил. Его ближайшие соратники решили быть в оппозиции, тем самым изменена архитектура, поскольку на первые позиции в парламенте выходит не Президент как куратор «помаранчевых сил», а ТИМОШЕНКО, как реальный лидер”.