Большинство россиян не знают, что отмечают 12 июня - опрос

Каждый четвертый россиянин не знает, что 12 июня в РФ отмечают "День России" и с каким событием связана эта дата.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Среди неверных предположений звучали такие варианты, как «День Конституции» (4%), «День народного единства» (2%) и др. При этом три четверти респондентов (77%) затруднились точно указать, с каким именно событием связана дата 12 июня. Около десятой доли опрошенных (8%) сказали, что в этот день «была принята декларация о независимости России», еще 4% - что "был провозглашен государственный суверенитет страны", - говорится в приведенных данных опроса.

И всего 39% опрошенных абсолютно точно указали его название – «День России».

"27% опрошенных россиян согласны с тем, что в тот день Россия встала на путь развития демократии и экономики и 16% отмечают, что РФ освободилась от необходимости оказывать экономическую поддержку союзным республикам", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Интересно, что как в 2005 г., так и в 2015 г. 11% сказали, что для них этот день является трагической датой, поскольку четверть века назад именно данное событие стало началом развала СССР.

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День России должен быть официальным выходным - уверен 71% опрошенных. Иного мнения придерживаются 20% - они полагают, что 12 июня может являться рабочим днем. При этом 25% не имеют определенной позиции относительно того, следует ли как-либо праздновать День России.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23-24 мая 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.