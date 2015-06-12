Большинство россиян не знают, что отмечают 12 июня - опрос

15:17, 12 июня 2015
Мир
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11% опрошенных россиян сказали, что для них "День России" является трагической датой, поскольку четверть века назад именно данное событие стало началом развала СССР.

REUTERS

Каждый четвертый россиянин не знает, что 12 июня в РФ отмечают "День России" и с каким событием связана эта дата.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Среди неверных предположений звучали такие варианты, как «День Конституции» (4%), «День народного единства» (2%) и др.  При этом три четверти респондентов (77%) затруднились точно указать, с каким именно событием связана дата 12 июня. Около десятой доли опрошенных (8%) сказали, что в этот день «была принята декларация о независимости России», еще 4%  - что "был провозглашен государственный суверенитет страны", - говорится в приведенных данных опроса.

И всего 39% опрошенных абсолютно точно указали его название – «День России».

"27% опрошенных россиян согласны с тем, что в тот день Россия встала на путь развития демократии и экономики и 16% отмечают, что РФ освободилась от необходимости оказывать экономическую поддержку союзным республикам", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Интересно, что как в 2005 г., так и в 2015 г. 11% сказали, что для них этот день является трагической датой, поскольку четверть века назад именно данное событие стало началом развала СССР.

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День России должен быть официальным выходным - уверен 71% опрошенных. Иного мнения придерживаются 20%  - они полагают, что 12 июня может являться рабочим днем. При этом 25% не имеют определенной позиции относительно того, следует ли как-либо праздновать День России. 

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 23-24 мая 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

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